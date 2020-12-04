Сбежавших из реабилитационного центра детей ищут в Екатеринбурге

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04.12.2020, 14:50, Новости дня

В Екатеринбурге ищут троих детей, сбежавших из реабилитационного центра. Воспитанники пропали в среду вечером, к их поискам подключились полиция и добровольцы.

«Из социально-реабилитационного центра в Екатеринбурге ушли трое: 11-летний мальчик и две девочки 11 и 13 лет. Ушли вечером в среду, сейчас их ищет полиция, волонтеры. Аппарат уполномоченного по правам ребенка находится на связи с региональным омбудсменом, Следственным комитетом, подключены к поискам добровольцы отряда «Лиза Алерт». Также обратилась в Прокуратуру с просьбой провести проверку по данному случаю», – сообщается в Telegram-канале уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

В сентябре во Владимирской области пропал семилетний мальчик. Ребенка похитил 26-летний житель поселка Макариха, который держал его у себя дома. Обнаружить место нахождения ребенка удалось благодаря тому, что некоторое время назад к сотрудникам ГУУР МВД от зарубежных коллег по каналам Интерпола поступила информация о публикациях в теневом сегменте интернета. В ней сообщалось о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика.



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