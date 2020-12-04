 

Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями

04.12.2020, 13:02, Новости дня

Похороны президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирины Антоновой, которая умерла 30 ноября на 99-м году жизни, прошли на Новодевичьем кладбище. Антонову, которая была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», похоронили с воинскими почестями.

Церемония прошла с участием военного оркестра и почетного караула. Проститься с Антоновой пришли друзья и коллеги, в том числе сотрудники Пушкинского музея и его директор Марина Лошак, передает ТАСС.

У колумбария установлены венки от президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, Союза музеев России, «С благодарностью и любовью от большой семьи Пушкинского музея» и множество других.

Напомним, заслуженный деятель искусств РСФСР Ирина Антонова скончалась во вторник на 99-м году жизни. В музее сообщали, что она умерла от коронавируса в сочетании с другими заболеваниями. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с ее смертью.



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