Дания объявила о прекращении добычи нефти и газа в Северном море к 2050 году

04.12.2020, 13:02, Новости дня

Власти Дании и парламентское большинство договорились о завершении добычи нефти и газа в Северном море к 2050 году, что приведет к потере страной 2,1 млрд долларов, информирует Reuters.

Соглашение отменит запланированный восьмой раунд лицензирования и любые будущие тендеры на разработку месторождений, а также сделает 2050 год последним годом для добычи ископаемого топлива в Северном море.

«Сейчас мы ставим финальную точку на эре ископаемых», – сообщил министр по проблемам климата и энергетики Дании Дан Йергенсен, пишет «Коммерсант».

Дания является крупнейшим производителем нефти и газа в Европейском союзе. Ожидается, что в 2020 году Дания добудет 83 тыс. баррелей сырой нефти и еще 21 тыс. баррелей нефтяного эквивалента. Прекращение добычи нефти и газа в Северном море к 2050 году предварительно приведет к потере 2,1 млрд долларов.

Тем временем в РФ начали разработку программы по геологическому изучению Арктики. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ) СО РАН спрогнозировали, что открытие новых месторождений с запасами нефти и газа в Арктической зоне РФ увеличат объемы ежегодной добычи природного газа в полтора раза – со 100 до 150 млн кубометров.