Проект “Метинвеста” занял первое место в в конкурсе Глобального договора ООН “Партнерство ради устойчивого развития-2020”

04.12.2020, 9:12, Новости дня

Проект группы “Метинвест” по созданию системы обучения для муниципалитетов занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН “Партнерство ради устойчивого развития-2020” в категории “Экономическое развитие”. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе группы.

В сообщении на сайте компании отмечается, что она разработала систему обучения для муниципалитетов, которая называется Программа МРА (Master of Public Administration).

“Цель программы – помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан. Современное обучение и перспективы построить карьеру в родных городах позволит снизить отток квалифицированных специалистов и прогрессивной молодежи. К тому же на государственном уровне получить такое образование в Украине невозможно”, – отмечают в “Метинвесте”.

Система выросла из нескольких краткосрочных проектов обучения городских управленцев: Школу лидеров территориального развития прошли 73 руководителя высшего и среднего звена Мариупольского городского совета и коммунальных предприятий города, после обучения участники защитили 19 проектов перед мэром города, три из них уже реализованы.

“Программа МРА стартовала в сентябре 2019 года. Набор студентов проводится каждый год. Сегодня обучение проходят 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток учится в Донецком государственном университете управления, а второй – во Львовском региональном университете при президенте Украины. После обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов. Среди партнеров “Метинвеста” в этом проекте – Мариупольский городской совет, общественные фонды развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, Агентство США по международному развитию (USAID) и Украинская академия лидерства”, – сказано в сообщении компании.

Программа рассчитана на два года, после обучения и стажировки в Украине и за рубежом студенты разрабатывают проекты по улучшению качества услуг и повышению качества жизни местных жителей и презентуют их мэрам городов. Благодаря поддержке USAID студенты смогут пройти курс по “зеленой” экономике и устойчивому развитию в Нидерландах.

“Студентам еще предстоит защита проектов, которая запланирована на июнь 2021 года. Однако, уже после первого года обучения 20% руководителей получили повышение. Проекты касаются разных сфер городского развития: “зеленой” экономики, образования для студентов, медицинской помощи онкобольным, реновации промзон, упрощения доступа к админуслугам. Реализации этих проектов ждут их заказчики, а это 2 млн жителей из пяти городов Украины. Кстати, Глобальный договор ООН включил программу MРА в ТОП-20 лучших украинских инициатив. Народное голосование за лучшую инициативу стартует 8 декабря на медиа-платформе MC.Today”, – сообщили в “Метинвесте”.