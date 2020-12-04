В Татарстане 31 декабря объявили выходным днем

04.12.2020, 9:20, Новости дня

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал 31 декабря выходным днем в регионе, жители республики отработают за него в субботу, 26 декабря, информирует пресс-служба главы региона.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу рабочим днем определено 26 декабря», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что речь идет о лицах, замещающих государственные должности Татарстана, а также лицах, замещающих в исполнительных органах государственной власти республики должности государственной гражданской службы и иные должности.

Муниципалитетам и государственным органам, которые не относятся к исполнительной власти Татарстана и другим организациям на территории республики, также рекомендовано принять соответствующий рабочий график.

«Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике. Учитывая, что 31 декабря – традиционно праздничный день, подготовка к Новому году, а также возможность провести бесценное время с семьей, предложено освободить татарстанцев от работы, восполнив это переносом рабочего дня на субботу, 26 декабря. С соблюдением требований, установленных трудовым кодексом», – отмечает пресс-служба.

Напомним, в четверг глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что 31 декабря на полуострове станет выходным днем для госслужащих, работников подведомственных организаций и учреждений, а также для муниципалитетов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков первым в РФ подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря 2020 года объявляется в регионе выходным, отработка за него будет проходить 26 декабря.