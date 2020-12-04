 

Зеленский присвоил звание “Герой Украины” погибшему бойцу батальона “Айдар”

04.12.2020, 8:48, Новости дня

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил солдату Игорю Филипчуку звание “Герой Украины”. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Званием “Герой Украины” и орденом “Золотая звезда” Филипчук удостоен “за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу”.

Боец батальона территориальной обороны “Айдар” Филипчук погиб в 2014 году.

На странице “Айдара” в Facebook 4 декабря рассказали, что 31-летний Филипчук с позывным Сороковой погиб 14 августа в бою за село Хрящеватое Луганской области, выйдя с гранатометом против танка боевиков.

Филипчук – уроженец Волынской области, там он и похоронен.

https://www.facebook.com/AYDAR24/posts/2797000383902293

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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