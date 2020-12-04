Абрамченко: Из-за отсутствия актуальных данных невозможно использовать почти 140 млн гектаров лесов

04.12.2020, 8:26, Новости дня

Из-за отсутствия полных и актуальных данных невозможно вовлечь в хозяйственный оборот почти 140 млн гектаров лесов, расположенных на территориях интенсивного лесопользования. Законопроект о совершенствовании проведения лесоустройства полностью реформирует систему, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Для серьезных изменений в лесном комплексе страны мы должны по-новому посмотреть на данные о лесных ресурсах страны. Полномочия по лесоустройству должны перейти на федеральный уровень, а результаты лесоустроительных работ должны стать основной для планирования использования лесов в десятилетней перспективе», – сказала Абрамченко.

По ее словам, поправки позволят навести порядок в планировании использования лесов и обеспечить государство и лесопользователей актуальной и достоверной информацией о лесных ресурсах. Кроме того, будет запрещено выставлять на аукцион и передавать в аренду для заготовки древесины лесные участки, лесоустроительные данные о которых утратили актуальность.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области лесоустройства» подготовлен во исполнение поручения президента и «дорожной карты» по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденной вице-премьером в октябре этого года.

Законопроектом вводится понятие лесоустройства как системы мероприятий по проектированию территориальных единиц управления лесами, закреплению их границ, планированию лесохозяйственных мероприятий. Фактически лесоустройство станет полноценной информационной основой для лесного планирования, государственной инвентаризации лесов, ведения государственного лесного реестра и оценки лесов.

Также планируется закрепить требования о предоставлении лесного участка в аренду только при наличии актуальных материалов лесоустройства. Законопроект регулирует систему планирования лесоустроительных работ, критерии зонирования земель лесного фонда по приоритетности и очередности выполнения лесоустройства, а также по способам лесоустройства.

Проект закона предполагает введение единого федерального плана лесоустроительных работ с учетом зон интенсивного использования лесов. Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по вовлечению в пользование лесных участков, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План должен актуализироваться ежегодно. Срок вступления законопроекта в силу предлагается с 1 января 2022 года.