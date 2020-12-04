 

“Заря” обыграла “Лестер”, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы

04.12.2020, 7:54, Новости дня

3 декабря в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА луганская “Заря” обыграла лидера группы G английский “Лестер”. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Поединок проходил в Запорожье на стадионе с пустыми трибунами.

На 84-й минуте только что вышедший на замену 19-летний иранский легионер “Зари” Аллахьяр Сайядманеш забил в ворота “Лестера” мяч, который стал решающим – 1:0 в пользу украинского клуба.

В параллельном матче португальская “Брага” с результатом 4:2 обыграла в Афинах местный АЕК и оторвалась от “Зари” в турнирной таблице на четыре очка. Таким образом, даже победа луганского клуба в последнем туре над “Брагой” не позволит занять одно из двух первых мест, гарантирующих место в плей-офф турнира.

В первом туре группового этапа “Заря” уступила “Лестеру” в Англии со счетом 0:3.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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