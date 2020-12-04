Знакомая умершей во время стрима назвала причины гибели девушки

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04.12.2020, 7:33, Новости дня

Подруга умершей во время стрима блогера Стаса Решетникова (Reeflay) рассказала, что могло привести к гибели девушки.

По словам знакомой погибшей, девушка работала в сфере эскорт-услуг, при этом один из клиентов регулярно снабжал ее наркотическими средствами. «Вместе они употребляли препарат для стимуляции сексуальных ощущений. Валя (погибшая) после этих таблеток еще пила алкоголь, естественно, шла огромная нагрузка на сердце», – рассказала знакомая погибшей «Московскому комсомольцу».

Девушка отметила, что «скорая» была частым гостем в доме блогера. «На моей памяти Валю уже четыре раза откачивали. Она принимала таблетки, потом алкоголь, ей становилось плохо с сердцем», – отметила она.

Подруга погибшей добавила, что та не могла иметь детей, так как у нее было 12 абортов, последний сделали на большом сроке, и врачам пришлось удалить матку.

Накануне блогера Стаса Решетникова (Reeflay) задержали в рамках уголовного дела о смерти девушки в прямом эфире.

Напомним, Решетников (Reeflay) провел трансляцию из квартиры в Подмосковье, в которой находилось тело умершей девушки. Неподвижное тело стример обнаружил в прямом эфире, при этом не стал прерывать трансляцию. В сохраненной на YouTube видеозаписи Решетников признался, что выгонял девушку на мороз, однако отказался признавать причастность к смерти девушки. Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над подругой за деньги зрителей. Историей заинтересовались в СК. В крови умершей в прямом эфире стримера девушки были обнаружены наркотики. Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей, которые платили деньги за издевательства над погибшей, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.



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