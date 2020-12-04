 

Байден отказался наказывать Китай за пандемию коронавируса

04.12.2020, 7:33, Новости дня

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Байден сообщил в интервью телекомпании CNN, что «подход президента [США Дональда Трампа] к Китаю давал обратный эффект», передает ТАСС.

«Дело не в том, чтобы наказать их за коронавирус, а в том, чтобы настаивать на соблюдении ими установленных международных норм», – сообщил кандидат в президенты США от Демократической партии. При этом он выразил мнение, что позиция Вашингтона по отношению к Пекину должна заключаться в следующем: «Если вы будете играть по правилам, мы будем играть с вами, если нет, то не будем».

Вместе с этим Байден выступил с утверждением, что Китай стремится к похищению «государственных секретов» и технических разработок США. «Мы должны ясно дать понять, что будем давать ответ», – подчеркнул кандидат в президенты США от демократов.

Напомним, во вторник американский телеканал CNN сообщил о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.

В день проведения президентских в США выборов стало известно, что Китай решил не рассчитывать на улучшение отношений со Штатами при новой администрации.



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