 

Антонов уличил Зеленского в неспособности прекратить конфликт в Донбассе

04.12.2020, 7:33, Новости дня

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским не в состоянии обеспечить условия для урегулирования конфликта на востоке страны, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Ясно уже сейчас: команда В.А. Зеленского не может создать политические условия, благоприятные для мирного разрешения внутриукраинского конфликта на Юго-Востоке», – написал российский посол на странице дипмиссии в соцсети Facebook, обвинив Киев в продолжении политики дискриминации этнических русских и русскоговорящих на Украине.

Как отметил Антонов, новую встречу лидеров стран «нормандской четверки» можно проводить только после выполнения Киевом уже имеющихся договоренностей, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.

«Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны. Киеву следует сосредоточиться на других вещах. Для начала – перестать критиковать Минские соглашения. Избегать попыток переиначить порядок выполнения их положений», – сообщил дипломат.

Он напомнил, что из семи конкретных шагов, согласованных в Париже год назад, реализованы лишь два, да и то частично. Среди успехов он упомянул обмен пленными и меры по укреплению режима прекращения огня, согласованные 22 июля. Ответственность за невыполнение остальных договоренностей Антонов возложил на Киев.

В частности, по словам посла, Киев избегает обсуждения правовых аспектов особого статуса Донбасса, а также саботирует дискуссию о новых участках разведения сил и средств на линии соприкосновения.

«Не согласованы и участки разминирования (обсуждаются координаты 19 из них). Наконец, новые пункты пропуска возле населенных пунктов Счастье и Золотое в Луганской области еще не открыты», – констатировал Антонов.

Посол также призвал американскую сторону поддерживать суть минских соглашений по урегулированию конфликта. «Наконец, давайте не забывать о том, что РФ не является стороной конфликта. Отсюда, единственный путь его решения – прямой диалог между Донецком, Луганском и Киевом», – заключил Антонов.

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что без реализации решений, принятых на саммите в Париже, нет смысла проводить новую встречу «нормандской четверки».



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