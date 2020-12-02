Микитась о Татарове: Это он – автор схем, по которым увели “Укрбуд”

02.12.2020, 23:40, Новости дня

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров придумал все схемы, по которым была отобрана компания “Укрбуд”, заявил бывший народный депутат и экс-директор компании “Укрбуд” Максим Микитась 2 декабря в Facebook.

“Локдаун коррупции – так локдаун. О Татарове. Я строил наш “Укрбуд” и сотни лучших строительных проектов Украины – и на роль фунта перед нашими инвесторами и общественностью не подписывался. Пусть отвечают те, кто пустил “Укрбуд” под откос. Время затронуть и скрытую часть айсберга в истории с рейдерством “Укрбуда”. Со вчерашнего дня на мейл [email protected] сыплются запросы от СМИ. Юристы передали мне ворох распечаток и ответить письменно из камеры отдельно каждому изданию физически нереально. Поэтому передаю для публикации ответы по ряду повторяющихся вопросов, тем более, что почти все запросы от медиа в последние сутки касались в основном одного – роли в истории с “Укрбудом” Олега Татарова”, – написал Микитась.

Он сообщил, что познакомился с Татаровым в 2011–2013 годах и первые его контакты с “Укрбудом” произошли в то время, когда Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

“Во время одного из наездов с обыском на “Укрбуд” были “изъяты” 300 тысяч долларов США. Тогда при решении вопроса об их возврате и состоялось знакомство с Татаровым. После бегства [экс-президента Виктора] Януковича и увольнения Татарова из органов в “Укрбуд” обратились с просьбой трудоустроить его. “Сильный юрист для решения особых вопросов”. В “Укрбуде” он работал под началом директора [Олега] Майбороды. Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал оказанием юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню по нескольким рабочим вопросам и ситуациям. Его курировал в основном Майборода, и они были близки”, – утверждает Микитась.

По его словам, год назад, когда в “Укрбуде” начался кризис, роль Татарова как специалиста “по схемам” была существенной и “очень неоднозначной”.

“Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант захода “инвестора” именно в лице [совладельца ресторанной компании FM-групп (сеть Tarantino Family) Дмитрия] Федотенкова. Кто там у них был главным идеологом схем, я точно не знаю. Это он – автор схем, составленных им меморандумов, по которым и увели “Укрбуд”. Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации “Укрбуда” на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами “Укрбуда” под “гарантии” денег на достройку ЖК “на потом”. “Укрбуд девелопмент” переоформили на подставных лиц, но денег на достройку “новые хозяева” так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и, что еще важнее, выгодополучателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно)”, – продолжил экс-нардеп.

Микитась утверждает, что с осени 2019 года и по сегодняшний день у жен Татарова и Майбороды есть совместный бизнес – обувные магазины, изначально сеть открыли жены Майбороды и самого Микитася, но год назад супруга Татарова “зашла” на долю жены Микитася.

“Или посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК “Укрбуда” оформлено на него и его родственников, близкое окружение. “Покупка”, как вы понимаете, происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов. Когда меня арестовали, именно Татаров сразу прислал адвоката из своей орбиты, и я быстро начал “тонуть” по всем фронтам. Так, недавно мне сообщили, что нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения “Укрбуда”, стоившую мне свободы и 30 млн грн, Майборода тайком записал на видео как раз по идее Татарова, который и снабдил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от “Укрбуда” в СИЗО”, – заявил Микитась.

Он добавил, что Татаров также играл особую роль в цепочке по дезинформации первых лиц государства по ситуации с “Укрбудом”.

“Но это уже другая, более обширная тема, не для экспресс-ответов. По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии “Укрбуда” и бедам 13 тысяч семей его инвесторов. Верю, что президент Украины Володимир Зеленський искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о многом, что проворачивают у него за спиной! И узнать это мы все должны ему помочь”, – подытожил бывший нардеп.

Он заявил, что опасается по поводу своей безопасности в СИЗО.

https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1483097888551277

Главный редактор издания “Цензор.НЕТ”, журналист Юрий Бутусов писал, что Микитась дал показания против Татарова. По его данным, экс-нардеп сказал, что “именно Татаров передал взятку за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в “мизерные” 7 млн грн. Бутусов заявлял, что Татарову “в ближайшее время” вручат подозрение.

Уголовное производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта Микитася подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии.

По версии следствия, Нацгвардия и “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Микитасю вменяют ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением). Всего в деле фигурируют восемь человек.

Сейчас экс-нардеп находится в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”.