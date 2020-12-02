“Это, очевидно, скандал”. Cийярто пожаловался НАТО на обыски в Закарпатье

02.12.2020, 23:40, Новости дня

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто проинформировал коллег в НАТО о том, что Киев ущемляет представителей венгерского этнического меньшинства. Такое заявление он сделал в Facebook 1 декабря, перевод его речи опубликовала “Европейская правда”.

Обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов 30 ноября свидетельствуют, что запугивание венгров и разжигание “антивенгерской ненависти” входят в политику центрального правительства, считает Сийярто.

“Это, очевидно, скандал и неприемлемо в XXI веке. Особенно со стороны страны, которая говорит, что хочет стать ближе к НАТО”, – сказал венгерский министр.

Сийярто призвал коллег не давить на Венгрию по отказу от своего вето на проведение заседаний совета Украина – НАТО на министерском уровне. После обысков в Закарпатье он сказал, что никто не может ожидать такого жеста от Венгрии.

Глава венгерского МИД пообещал поднять этот вопрос на встрече в Брюсселе министров иностранных дел стран Евросоюза в следующий понедельник, 7 ноября. Он уже попросил своих коллег проявить солидарность.

Сийярто в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу “КМКС “Партия венгров Украины”. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть “Опора”. Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. Служба безопасности Украины начала проверку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал недопустимой ситуацию, когда граждане Украины, депутаты объединенных территориальных общин на инаугурационном заседании поют национальный гимн другого государства, в частности Венгрии.

СБУ 30 ноября провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. Сотрудники службы проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвало посла Украины и выразило недовольство.

29 ноября в YouTube обнародовали видео, на котором мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага “Правого сектора” говорит, что знает каждого, “кто получал паспорта или гранты от мадьяр”. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал врагами государства провокаторов, которые угрожают гражданам венгерского происхождения. Нацполиция Украины по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения открыла уголовное производство.

Венгрия 1 декабря заявила о желании направить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатскую область Украины.