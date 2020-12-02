 

Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 10 января

02.12.2020, 23:04, Новости дня

Карантинные меры в Германии останутся в силе, если ситуация с распространением коронавируса в стране существенно не изменится, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Если ситуация по случаям заражения будет так развиваться, как сейчас, мы еще раз встретимся 4 января. Федеральные земли продлят меры до 10 января», – приводит слова Меркель ТАСС.

«Мы еще в ноябре сказали, что решения будут действовать, если ничего существенно не изменится. Сегодня мы еще раз это согласовали», – сообщила канцлер.

Накануне Меркель допустила начало новой волны коронавируса в Германии.

Напомним, 26 ноября Меркель объявила о продлении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в Германии до 20 декабря и пролонгации ограничения социальных контактов до начала января. Она также анонсировала закрытие горнолыжных курортов в ЕС на зимние каникулы.



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