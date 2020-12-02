Эстонский дипломат задержан на секс-вечеринке в Брюсселе

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02.12.2020, 20:22, Новости дня

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило, что полиция Бельгии на секс-вечеринке, которая проходила в квартире в центре Брюсселя, задержала эстонского дипломата за нарушение ограничений, установленных для борьбы с COVID-19.

«Дипломат участвовал на мероприятии как частное лицо. Он сожалеет и извиняется, что нарушил действующие в Бельгии ограничения», – приводит сообщение МИД РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.

По данным эстонских СМИ, дипломат занимал пост советника в Европейском парламенте. Ранее он работал в представительстве Эстонии при НАТО.

Во вторник полицейские остановили секс-вечеринку, проходившую в квартире в центре Брюсселя. За нарушение требований изоляции оштрафовали нескольких человек, в числе которых депутат был Европейского парламента. Депутат Европарламента, пойманный на оргии, оказался представителем Венгрии Йожефом Сайером.



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