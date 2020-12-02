 

“Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?” Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына

02.12.2020, 20:04, Новости дня

Британский принц Гарри 1 декабря принял участие в видеоконференции, посвященной запуску платформы WaterBear, на которой будут размещаться документальные фильмы, затрагивающие проблемы экологии. Запись конференции размещена на странице проекта в Instagram. 

Во время общения принц Гарри рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына Арчи.

“Когда становишься отцом, все действительно меняется, потому что тогда начинаешь задумываться: “Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне? Мы не можем воровать будущее наших детей, мы здесь не для этого. Верю и надеюсь, что мы сможем сделать мир лучше”, – заявил он.

По словам принца Гарри, каждому человеку стоит представить себя каплей дождя, которая питает землю, и научиться беречь природу.

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Публикация от WaterBear (@waterbearnetwork)

В мае 2018 года принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл. Она была удостоена титула герцогини Сассекской, а ее супруг – герцога. В мае 2019 года у супругов родился сын Арчи.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

30 марта принц Гарри и его жена Меган опубликовали в Instagram прощальный пост, а с 1 апреля они начали новую жизнь без королевских титулов и обязанностей. Сейчас принц Гарри с женой и сыном проживают в США.

25 ноября в колонке для издания New York Times супруга принца Гарри рассказала, что летом 2020 года потеряла ребенка – у нее случился выкидыш. 

Принц Гарри является президентом природоохранной организации Africa Parks и покровителем благотворительной организации Rhino Conservation Botswana.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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