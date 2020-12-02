Почти 70 иностранных водителей оштрафовали за нарушение ПДД в Украине

02.12.2020, 20:04, Новости дня

Почти 70 иностранных водителей получили от сотрудников Государственной пограничной службы Украины копии постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы в автоматическом режиме. Об этом 2 декабря сообщает Госпогранслужба Украины.

В ведомстве отметили, что с 19 ноября иностранные граждане, которые заехали на своих авто в Украину, а также украинские граждане, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

“В соответствии с возложенными на органы Государственной пограничной службы Украины задачами, наши инспекторы пограничной службы уже начали выявлять иностранцев, нарушивших правила дорожного движения и это зафиксировано в автоматическом режиме. Отныне на границе мы вручаем им копии постановления о наложении административного взыскания, которое находится в нашей базе данных и поступает туда от Национальной полиции. Уже вручено около 70 постановлений, при этом почти 10 нарушителей этот штраф оплатили”, – заявил начальник управления организации пограничного контроля администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк.

Он уточнил, что больше всего нарушителей – из Молдовы, Беларуси, РФ, а также Польши. Всего в базе данных находится информация о более чем 400 таких нарушителях.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам запрещается въезд в Украину.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых “фантомных патрулей”.

19 ноября система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать авто на иностранных номерах.

25 ноября Аваков заявил, что за пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%.