 

Турция поддержала идею Украины по «крымской платформе»

02.12.2020, 19:30, Новости дня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает инициативу украинской стороны по саммиту «крымская платформа», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» Крыма под контроль Киева.

«Мы провели встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Продолжим укреплять наши отношения, в том числе в области военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу «крымской платформы», – сообщил турецкий министр в соцсетях, передает РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ЕС готов быть вовлеченным в работу в рамках так называемой платформы по Крыму – международной площадки для обсуждения крымской тематики. Также он заявил, что Турция и Украина могут совместными усилиями изменить ситуацию в Черном море и Крыму в свою пользу.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжит поддерживать его территориальную целостность как «части Украины».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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