 

Небензя рассказал ООН о принятых Россией беспрецедентных мерах в условиях коронавируса

02.12.2020, 19:30, Новости дня

Борьба с коронавирусом требует объединения усилий мирового сообщества, РФ активно участвует в этом процессе, сообщил постоянный российский представитель при ООН Василий Небензя.

«Приоритетом для всех нас сегодня является объединение усилий в борьбе с коронавирусом, основываясь на солидарности, с учетом усилий, предпринимаемых ООН и ВОЗ в рамках глобального реагирования на пандемию. Именно этой логикой продиктовано решение провести специальную сессию по ответным мерам на COVID-19», – сказал Небензя на мероприятии на полях спецсессии ГА ООН «Спутник V»: вакцина от COVID-19». Он отметил, что данное мероприятие является продолжением усилий в этом направлении, передает ТАСС.

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что «Россия предприняла беспрецедентные антикризисные меры по защите жизни людей, используя свой медицинский, научный и промышленный потенциал». Он также отметил, что РФ разработала целый ряд систем тестирования, медикаментов и вакцин для защиты, лечения и профилактики, включая первую зарегистрированную вакцину «Спутник V».

«Наша страна предпринимает также усилия для содействия всемирным и региональным усилиям в борьбе с коронавирусом, предоставляя помощь тем странам, которые пострадали в наибольшей степени. На двусторонней основе РФ уже оказала помощь многим странам, предоставив средства индивидуальной защиты, средства тестирования, лабораторное оборудование, направляла по запросу группы специалистов, а на многосторонней основе мы предоставляем десятки миллионов долларов на борьбу с заболеваниями через ВОЗ и другие организации».

Небензя напомнил о том, что в сентябре президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии ГА ООН предложил предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН. «Наш диалог с секретариатом ООН продолжается, и мы должны решить ряд очевидных вопросов прежде, чем мы приступим к фактической вакцинации», – добавил он.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.

Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.



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