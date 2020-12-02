 

Романенко: Зачем власть сожрала столько говна ложкой, чтобы в ситуации с ФЛП прийти к результату, о котором изначально кричали все здравомыслящие люди?

02.12.2020, 19:14, Новости дня

С ФЛП у власти получилось, как всегда, прогнозируемо. С самого начала говорили, что эта затея тупорылая во всех смыслах. Но банда Гетманцева упрямо перла на мины, вешая на наивные зеленые уши лапшу “о реформах”. По ходу возбудили ФЛП, 250 раз сбрехав. Потеряли рейтинг. Завели ФЛП на протесты. И дальше – традиционный слив и перенос фискализации на год.

Вопрос риторический – зачем нужно было сожрать столько говна ложкой, чтобы прийти ровно к тому результату, что кричали все здравомыслящие люди? Если запах денег лишает разума, то “звиняйте”. Будете идти по граблям как “попередники”.

P.S.: Кстати, о “попередниках”, особенно ржачно, как к ФЛП пытается подмазаться Порошенко. Который проводил ровно такую же политику. Петр Алексеевич, какое бы грустное лицо вы ни делали, мы все равно помним, как вы все и почему про…бали.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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