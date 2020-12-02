 

Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года

02.12.2020, 19:14, Новости дня

Шведский стриминговый музыкальный сервис Spotify составил мужской и женский рейтинги артистов, которые пользовались наибольшей популярностью у слушателей в 2020 году. Списки, в которые вошли 10 лучших певцов и певиц, опубликованы 1 декабря в Twitter компании.

Рейтинг самых популярных исполнителей возглавил пуэрториканский рэпер Bad Bunny. В пятерку лидеров вошли исполнители Drake, Джей Бэлвин, The Weeknd, а также умерший в 2019 году от передозировки наркотиков рэпер Juice Wrld. 

Who did the world listen to this year?  #2020Wrapped

These artists had the most streams across Spotify in 2020. pic.twitter.com/LsYVI33vL7

— Spotify Charts (@spotifycharts) December 1, 2020

Самой популярной исполнительницей в 2020 году стала американская певица  Билли Айлиш. В первой пятерке вокалисток также оказались Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Дуа Липа и Halsey.

Nothing but respect for our queens 

These female artists had the most streams across Spotify in 2020 #2020Wrapped pic.twitter.com/g0ftqg7u0Y

— Spotify Charts (@spotifycharts) December 1, 2020

Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция. С 15 июля сервис стал доступен в Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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