СБУ задержала в Борисполе партию бриллиантов на 17 млн грн

02.12.2020, 19:14, Новости дня

Служба безопасности Украины выявила партию бриллиантов в международном аэропорту Борисполь, которую две украинки нелегально планировали ввезти в страну. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти две гражданки Украины, которые возвращались домой с одной стран Ближнего Востока.

Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей составляет почти 17 млн грн.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли бриллианты.