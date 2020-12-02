Путин предложил Куликову возглавить Роснано
02.12.2020, 17:55, Новости дня
Президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано.
Об этом информирует ТАСС.
По данным на сайте госкорпорации, действующим руководителем Роснано является Анатолий Чубайс.
В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития. В октябре он перенес коронавирусную инфекцию.
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