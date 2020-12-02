Путин предложил Куликову возглавить Роснано

02.12.2020, 17:55, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано.

Об этом информирует ТАСС.

По данным на сайте госкорпорации, действующим руководителем Роснано является Анатолий Чубайс.

В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития. В октябре он перенес коронавирусную инфекцию.