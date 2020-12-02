 

Путин предложил Куликову возглавить Роснано

02.12.2020, 17:55, Новости дня

Президент Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха Сергею Куликову возглавить Роснано.

Об этом информирует ТАСС.

По данным на сайте госкорпорации, действующим руководителем Роснано является Анатолий Чубайс.

В октябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Чубайс может покинуть пост главы Роснано в результате реформы российских институтов развития. В октябре он перенес коронавирусную инфекцию.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Как выглядит 86-летняя Софи Лорен. Вышел трейлер фильма “Вся жизнь впереди”. Видео

11.10 / Впервые за три дня в Украине зафиксировано меньше 5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

16.10 / Меркель отменила саммит ЕС в Берлине

13.08 / США обвинили Иран в захвате судна в международных водах

30.08 / Гармаш о переговорах по Донбассу: Возможна потеря поддержки Франции и Германии, но сохраним самоуважение

28.11 / Шторм вынес золото на пляж в Индии

29.07 / СК после аварии в Норильске создал спецотдел по раскрытию экологических преступлений

07.07 / Самые пожилые сиамские близнецы Ронни и Донни Гэлион скончались в США

30.07 / НАБУ вызывает судей Окружного админсуда на допросы

07.10 / France 24 – «огромный шаг назад» — Нью-Йорк готовится вернуть ограничительные меры в 9 кварталах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска