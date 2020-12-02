Генсек ООН заявил о самоубийственной войне человечества с природой

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02.12.2020, 17:55, Новости дня

Люди ведут войну с природой, но это самоубийство, поскольку она ответит гораздо сильнее, сообщил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в Колумбийском университете.

«Человечество ведет войну с природой. Это самоубийство. Природа всегда наносит ответный удар – и уже делает это с нарастающей силой и яростью», – передает его слова РИА «Новости».

Гутерриш отметил, что биоразнообразие разрушается, 1 млн видов уже находится под угрозой исчезновения, экосистемы исчезают на глазах, пустыни ширятся.

«Каждый год мы теряем 10 млн гектаров лесов», – сообщил генсек организации, добавив, что «мировой океан истощен и захлебывается пластиковыми отходами», коралловые рифы гибнут.

«От загрязнения воздуха и воды ежегодно умирает 9 миллионов человек, что более чем в шесть раз превышает нынешние потери от пандемии», – подчеркнул Гутерриш.

Человечество все больше вторгается в среду обитания животных и разрушает дикие пространства. «Мы можем увидеть, как все больше вирусов и других болезнетворных инфекций переходят от животных к людям», – сказал генсек ООН.

«Не будем забывать, что 75% новых и возникающих инфекционных заболеваний человека носят зоонозный характер», – отметил он. По словам Гутерриша, два доклада Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде показывают, насколько близка климатическая катастрофа.

Ранее ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе.



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