 

Конфликт в московском метро завершился поножовщиной

02.12.2020, 13:24, Новости дня

На эскалаторе станции московского метро «Текстильщики» произошел конфликт, закончившийся поножовщиной, в результате чего пострадал один человек, сообщили в ГУ МВД по столице.

Происшествие случилось утром, при сходе эскалатора один пассажир поссорился с другим, в ответ тот нанес ему удар «острым предметом», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Нападавшему удалось скрыться, раненому оказали помощь на месте дежурившие на станции полицейские.

«Спустя несколько часов сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили местонахождение подозреваемого и задержали его на территории Юго-Восточного округа города Москвы. Им оказался 63-летний житель столицы. Объяснить причину своего поступка мужчина не смог», – добавили в ГУ МВД.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Подозреваемый отпущен под обязательство о явке. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В феврале на станции метро «Маяковская» между футбольными фанатами «Спартака» и «Динамо» произошла драка. После нее у болельщиков прошли серии обысков. 



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Вандал, разгоромивший оборудование на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, пояснил свои мотивы

12.09 / Верховная Рада пересмотрит постановление о местных выборах – Козак

18.10 / Девочка с коляской упала с эскалатора в московском ТЦ

28.07 / Погребинский: Кучма оставляет пост в контактной группе противнику компромисса в Донбассе

31.07 / ВВП Евросоюза упал на рекордный за 25 лет уровень

23.10 / Два новых КПВВ в Счастье и Золотом откроют одновременно 10 ноября – Резников

26.11 / Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси и убийству Бондаренко

04.11 / Полиция опровергла информацию о захвате заложников в квартире в Москве

25.10 / Армении обвинила Баку в отсутствии желания прекратить огонь в Карабахе

22.11 / В США установили новый рекорд по инфицированным коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска