Украина решила бойкотировать встречу СБ ООН с участием ДНР и ЛНР

02.12.2020, 13:24, Новости дня

Украинская сторона будет бойкотировать встречу Совета безопасности ООН, в которой будут принимать участие представители Донецкой и Луганской народных республик, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Заседание (Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа») будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (Трехсторонней контактной группы)», – сообщил Кулеба агентству «Укринформ».

Встреча должна состояться 2 декабря, она будет посвящена минским соглашения по Донбассу. От ДНР в ней будет участвовать министр иностранных дел Наталья Никонорова, от ЛНР – полномочный представитель республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего. Заседание будет проведено по так называемой формуле Арриа, то есть будет носить неформальный характер.

Накануне из опроса центра «Социальный мониторинг» стало известно, что большинство жителей Украины выступают против отказа от Минских соглашений и поддерживают прямые переговоры Киева с ДНР и ЛНР. В тот же день посол РФ в Вене обвинил Киев в невыполнении договоренностей «нормандского» саммита.

В прошлую среду полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.