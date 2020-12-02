Роскосмос решил заменить американский канал связи с МКС отечественным

02.12.2020, 13:24, Новости дня

Роскосмос в ближайшем будущем планирует отказаться от использования американского широкополосного канала связи с МКС и перейти на связь с помощью отечественных аппаратов серии «Луч», сообщили в госкорпорации.

Сейчас для передачи больших объемов информации со станции на Землю и обратно используются американские спутники-ретрансляторы TDRS – и на на платной основе. Небольшие объемы можно передать при пролете МКС над российскими пунктами связи.

«Новая линия космической связи проходит испытания, и в ближайшем будущем планируется ее введение в штатную эксплуатацию. Это позволит отказаться от использования каналов американской системы ретрансляции TDRS для широкополосной передачи данных на российском сегменте МКС», – передает РИА «Новости» сообщение Роскосмоса.

Речь идет о многофункциональной космической системе ретрансляции «Луч». Она насчитывает три космических аппарата – «Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В», выведенные в космос в 2011-2014 годах.

Напомним, в сентябре 2014 года российский спутник-ретранслятор «Луч» достиг целевой геостационарной орбиты.

В ноябре 2019 года первый заместитель гендиректора компании «Гонец» (единый оператор Роскосмоса по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко заявил, что российский сегмент МКС, зависящий от американских средств связи, со следующего года получит отечественный широкополосный канал связи с Землей.

В мае ИСС имени академика М.Ф. Решетнева подписали контракт на разработку и изготовление спутника-ретранслятора «Луч-5ВМ». Аппарат будет запущен не позднее 2024 года.