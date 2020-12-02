Интерпол предупредил о планах криминального мира по захвату вакцин от COVID-19

02.12.2020, 13:24, Новости дня

Интерпол сообщил, что существует риск роста преступности, связанной с распространением вакцин от коронавирусной инфекции, ведомство предупредило об этом правоохранительные органы стран-участников организации.

«Интерпол направил оповещение о глобальной угрозе правоохранительным органам 194 стран-членов (организации) и предупредил их, что нужно быть готовыми к тому, что вакцина против COVID-19 является целью сетей организованной преступности, как физически, так и онлайн», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Генсек организации Юрген Шток пояснил, что криминальные структуры «намерены проникнуть» или нарушить каналы поставок вакцин. «Ничего не подозревающие люди могут стать целью преступных сетей, использующих подставные сайты и ненастоящие лекарства», – указал он.

В Интерполе посоветовали «проявлять особую осторожность при поиске медицинского оборудования и лекарств в интернете».

В сентябре по всему миру прошла спецоперация Интерпола «Пангея», были изъяты контрафактные медицинские изделия на 14 млн долларов.