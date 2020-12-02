Лукашенко указал на наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ

02.12.2020, 12:42, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил серьезную обеспокоенность в связи с наращиванием военного присутствия США и Североатлантического альянса у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений. Обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы… Серьезную обеспокоенность вызывает наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ ОДКБ», – сообщил Лукашенко, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. «Мы отчетливо видим увеличение системных мероприятий военного характера на территории этой страны и в государствах Балтии», – сказал Лукашенко.

По его словам, вместе с тем под прицелом военной активности находятся не только национальные интересы Белоруссии. «В данном контексте следует рассматривать и заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции. Полагаю, уже всем ясно, против кого и чего она будет направлена», – сказал белорусский лидер.

В ноябре Лукашенко заявил, что был вынужден перебросить к западным границам республики половину состава Вооруженных сил. Кроме того, президент Белоруссии предупредил страны Запада о том, что «лязгать гусеницами» на границе с республикой контрпродуктивно.

Ранее российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев выразил уверенность, что присутствие войск НАТО у границ РФ и Белоруссии невозможно трактовать иначе как потенциальную угрозу Союзному государству и «бряцание оружием».