 

Сингапур первым в мире разрешил продажу искусственной курятины

02.12.2020, 12:04, Новости дня

В Сингапуре первыми в мире сертифицировали искусственно выращенное куриное мясо как продовольственный продукт, скоро оно появится в местных заведениях питания. Об этом сообщает The Straits Times.

Это мясо было разработано калифорнийским стартапом Eat Jus, его создали путем культивирования клеток животных. Сама “курица” будет производиться в Сингапуре.

“Утверждение регулирующими органами Сингапура курицы Eat Just в качестве еды открывает путь к тому, что продукт скоро будут подавать потребителям в ресторане”, – сказал генеральный директор Eat Just Джош Тетрик. Вместе с тем точные сроки, когда продукт появится в продаже, он назвать не смог.

Что касается цены, то, по словам Тетрика, поначалу она будет на уровне обычной курицы в ресторанах. Однако по мере увеличения производства цены будут падать. Снижение цены может произойти уже в ближайшие годы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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