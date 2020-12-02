 

В Баварии с вершины холма исчез деревянный пенис

02.12.2020, 11:10, Новости дня

В Германии с вершины горы Грюнтен (Бавария) исчезла деревянная статуя в виде пениса, сообщает 30 ноября местное издание Sueddeutsche Zeitung.

Необычная деревянная скульптура была установлена на горе четыре года назад, сообщает “Немецкая волна”. Статуя стала местной достопримечательностью и, несмотря на специфичную форму, особых возмущений среди местного населения не вызывала. Однако новости о ней регулярно появлялись в СМИ – из-за того, что она часто падала. Предполагается, что виной тому местные коровы, которые терлись о скульптуру.

Sueddeutsche Zeitung отмечет, что эта скульптура была подарком одному из местных жителей на 18-летие. Но поскольку двухметровая фигура плохо вписывалась в его сад, то ее установили на соседней горе.

Теперь же статуя пениса исчезла. Судя по всему ее срубили – на месте, где она была установлена, обнаружены опилки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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