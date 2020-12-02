Новый кодекс поведения и ограничение права вето — эксперты предложили реформировать НАТО

02.12.2020, 11:06, Новости дня

Группа из экспертов, которых отбирал лично генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представила ему отчёт с предложениями по реформированию альянса, пишет Süddeutsche Zeitung. Пока что текст официально не опубликован, но в СМИ просачивается всё больше деталей. В частности, информация о новом кодексе поведения в военной организации, инициативе по ограничению права вето, а также других идеях, рассказывает немецкое издание.



Reuters

Год прошёл с тех пор, как президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО, пишет Süddeutsche Zeitung. После его заявления немецкий министр иностранных дел Хайко Маас предложил альянсу начать «процесс рефлексии». Для этого была создана группа экспертов под руководством бывшего министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера, а также американского дипломата Уэсса Митчелла. Специалистов выбирал лично генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Теперь же эта группа представила ему отчёт, длиною в 60 страниц, продолжает издание. В нём содержатся предложения по реформированию альянса. Текст пока что не опубликован. Сначала его хотят обсудить министры, но в СМИ просачивается всё больше деталей. По имеющейся информации, в немецком МИД и министерстве обороны считают, что 138 содержащихся в отчёте предложений позволят НАТО развиваться в правильном направлении, и главным образом актуализировать свою стратегическую концепцию.

К примеру, группа экспертов предлагает справляться с российской угрозой с помощью диалога и устрашения. Также они призывают сосредоточить большие усилия на сдерживании Китая, не расширяя при этом территорию, подконтрольную альянсу. К тому же специалисты напоминают об угрозах, связанных с развитием технологий, например, в сфере киберпространства или гиперзвукового оружия.

Группа также предлагает странам-членам НАТО наладить более тесное сотрудничество, но добиться этого будет непросто, отмечает издание. Эксперты советуют завести своеобразный кодекс поведения, который не позволит членам альянса вступать в боевые действия без согласования с партнёрами. Эта мера направлена в первую очередь против Турции, которую Франция жёстко критикует за её действия в Сирии и Ливии. Специалисты также настаивают на необходимости чаще проводить встречи в рамках НАТО для улучшения политического общения. А министрам внутренних дел стран-членов альянса советуют активнее обмениваться информацией о террористах.

Одна из идей группы заключается в том, чтобы предоставить право вето исключительно министрам, ограничив таким образом возможности блокировать инициативы альянса. Наряду с Турцией ими постоянно пользуется и Венгрия. Но это предложение вряд ли получится реализовать, так как никто не согласится отойти от принципа единогласия. Столтенберг собирается озвучить все идеи на следующем саммите НАТО, который пройдёт в первой половине 2021. На нём США будет представлять уже новый президент Джо Байден, отмечает издание.