 

COVID-19 в Украине. За сутки выздоровело больше людей, чем заболело

02.12.2020, 9:24, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили более 13 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 2 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

“13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровело 13 882 человека”, – написал он.

Наибольший суточный прирост инфицированных зарегистрирован в Киеве (1735) и Одесской области (1147).

Всего за 24 часа сделали 67 626 тестов на коронавирус, из них 44 445 – методом ПЦР, отметил Степанов.

За время эпидемии в Украине подтвердили 758 264 случая коронавирусной инфекции, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 74 012;
Винницкая область – 17 715;
Волынская область – 24 791;
Днепропетровская область – 40 148;
Донецкая область – 23 752;
Житомирская область – 30 233;
Закарпатская область – 23 646;
Запорожская область – 32 555;
Ивано-Франковская область – 37 546;
Киевская область – 39 503;
Кировоградская область – 5506;
Луганская область – 6467;
Львовская область – 47 477;
Николаевская область – 19 448;
Одесская область – 46 985;
Полтавская область – 23 291;
Ровенская область – 31 798;
Сумская область – 30 354;
Тернопольская область – 28 375;
Харьковская область – 56 361;
Херсонская область – 10 659;
Хмельницкая область – 30 228;
Черкасская область – 24 046;
Черновицкая область – 34 150;
Черниговская область – 19 218.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/831422740734056

Сутками ранее в Украине подтвердили 12 498 новых случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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