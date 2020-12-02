COVID-19 в Украине. За сутки выздоровело больше людей, чем заболело

02.12.2020, 9:24, Новости дня

За последние сутки в Украине подтвердили более 13 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 2 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

“13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 2 декабря 2020 года. В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы 1447 человек, летальных случаев – 169, выздоровело 13 882 человека”, – написал он.

Наибольший суточный прирост инфицированных зарегистрирован в Киеве (1735) и Одесской области (1147).

Всего за 24 часа сделали 67 626 тестов на коронавирус, из них 44 445 – методом ПЦР, отметил Степанов.

За время эпидемии в Украине подтвердили 758 264 случая коронавирусной инфекции, скончалось 12 717 пациентов, выздоровело 369 054 человека.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 74 012;

Винницкая область – 17 715;

Волынская область – 24 791;

Днепропетровская область – 40 148;

Донецкая область – 23 752;

Житомирская область – 30 233;

Закарпатская область – 23 646;

Запорожская область – 32 555;

Ивано-Франковская область – 37 546;

Киевская область – 39 503;

Кировоградская область – 5506;

Луганская область – 6467;

Львовская область – 47 477;

Николаевская область – 19 448;

Одесская область – 46 985;

Полтавская область – 23 291;

Ровенская область – 31 798;

Сумская область – 30 354;

Тернопольская область – 28 375;

Харьковская область – 56 361;

Херсонская область – 10 659;

Хмельницкая область – 30 228;

Черкасская область – 24 046;

Черновицкая область – 34 150;

Черниговская область – 19 218.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/831422740734056

Сутками ранее в Украине подтвердили 12 498 новых случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.