 

“Это несправедливо”. Санду прокомментировала требование РФ оплатить газ, потребленный Приднестровьем

02.12.2020, 8:30, Новости дня

Оплата Кишиневом российского газа, который потребляет Приднестровье, была бы нечестной. Об этом избранный президент Молдовы Майя Санду заявила российскому агентству РБК в интервью, опубликованном 30 ноября.

Речь зашла о том, что Москва считает, что за потребленный Приднестровьем газ должен платить Кишинев.

“На [подконтрольном Кишиневу] правом берегу у нас почти нет долгов “Газпрому”, потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо. Это большая проблема, но ее нужно решать”, – сказала она.

Санду уточнила, что речь идет о сумме более $7,5 млрд.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону тогда еще кандидат в президенты Молдовы Санду рассказывала, что Кишинев платит “Газпрому” за российский газ полную цену, а “Приднестровье не платит вообще”. “Долг РФ считает за Молдовой. …Приднестровье использует газ для того, чтобы производить электричество. Потом правый берег Республики Молдова покупает это электричество. Мы платим опять же очень высокую цену, а они используют газ, за который они не платят. То есть получается, что вот через такие схемы люди в Кишиневе делают деньги”, – объясняла она.

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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