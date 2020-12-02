Заместителю главы Офиса президента Татарову собираются объявить подозрение – Бутусов

02.12.2020, 8:30, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило подозрение для заместителя главы Офиса президента (ОП) Олега Татарова. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил 1 декабря в Facebook главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“НАБУ выписало подозрение ближайшему сотруднику Зеленского: застройщик Максим Микитась дал сенсационные показания в НАБУ о том как замглавы Офиса президента Олег Татаров подкупил эксперта МВД Константина Дубоноса для фальсификации уголовного дела”, – написал он.

По данным журналиста, подозрение Татарову “должно быть вручено в ближайшее время”.

“28 ноября НАБУ провело обыски в Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре МВД Украины, и предъявило подозрение заместителю главы центра Константину Дубоносу. Одновременно должны были вручить подозрение и Олегу Татарову, однако судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак, который, по словам Микитася, получал через Татарова взятки, заблокировал вручение подозрения ближайшему соратнику Зеленского! И самое важное – лично президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак решили поддержать Татарова и не собираются его увольнять даже несмотря на убийственные аргументы детективов НАБУ”, – объяснил Бутусов.

Он утверждает, что Микитась и другие фигуранты дела – оценщицы Елена Солома и Алиса Гринчук – впервые в истории решили пойти на полное сотрудничество со следствием по коррупционному делу” на условиях НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“Микитась согласился сдать всех фигурантов, возместить оставшийся ущерб государству в размере 51 млн грн плюс взять обязательства на компенсацию еще 30 млн грн, а также передать государству активы на 750 млн грн в порядке спецконфискации. За это прокуроры будут просить для него более мягкое наказание – но срок все равно получит”, – отметил Бутусов.

Микитась якобы утверждает, что “именно Татаров передал взятку замглавы экспертного центра МВД Дубоносу за то, чтобы эксперты определили размер ущерба государству от обмена квартир в мизерные 7 млн грн, в обмен за решение Дубонос получил в собственность объект недвижимости”.

“В переписке, которая попала в руки следствия, Татаров поторапливает экспертизу, потому что дело затребовало НАБУ. Свои слова Микитась подтвердил перепиской в телефоне, пересланными ему документами”, – написал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4962481683792088

“Украинская правда” писала, что уголовное производство, в рамках которого якобы ведется расследование в отношении Татарова, было открыто еще в 2019 году. Главного его фигуранта – бывшего народного депутата и экс-директора компании “Укрбуд” Микитася – подозревают в махинациях с закупкой квартир для Нацгвардии.

По версии следствия, Нацгвардия и компания-застройщик Микитася “Укрбуд” заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс – там Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016–2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Экспертиза показала, что стоимость квартир на окраине на 81 млн грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Сейчас Микитась находится в СИЗО – 27 ноября этого года срок его содержания продлили до 24 декабря.

В конце ноября Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник незаконно назначен на должность и должен уйти в отставку. По его мнению, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства. В Офисе президента этот комментарий назвали личным мнением.

О том, что Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Татарова, курировавшего все дела против активистов Евромайдана, стало известно 5 августа. Во времена экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД.

Следователь ГУ МВД Украины Олег Татаров стал известен своими комментариями происходивших на Майдане событий.

Татарову принадлежат высказывания о том, что один из активистов “Автомайдана” Дмитрий Булатов перед своим похищением купил ноутбук на средства “Автомайдана”.