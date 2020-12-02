 

Филиппины решили закупить российско-индийские ракеты BrahMos

02.12.2020, 8:22, Новости дня

Филиппины могут в начале 2021 года заключить контракт о закупке российско-индийских сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, сообщили японские СМИ.

Представитель министерства обороны Филиппин подтвердил газете «Никкэй», что вопрос о закупке BrahMos сейчас рассматривается. «Эти ракеты можно использовать с различными целями. Конкретно мы изучаем вопрос о том, какую роль они могут сыграть в обороне нашей территории», – сообщил источник ТАСС.

Сообщения о возможной закупке крылатых ракет BrahMos для сухопутных сил и ВВС Филиппин появились еще в декабре 2019 года. Ожидалось, что соответствующий контракт будет подписан во втором квартале нынешнего года, однако, по данным «Никкэй», этому помешала вспышка коронавируса. Теперь, отмечает газета, заключение соглашения ожидается в начале 2021 года.

По данным информационно-аналитического центра «Джейнс», помимо Филиппин Индия ведет переговоры о возможной продаже ракет «Брамос» с рядом других стран. В их числе называются Малайзия, Индонезия, Таиланд и Вьетнам.

Напомним, в августе возглавляющий предприятие с индийской стороны Кумар Мишра заявил, что контракты на поставку в третьи страны ракет производства индийско-российского совместного предприятия BrahMos могут быть подписаны в конце этого или начале следующего года.



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