Нарышкин назвал Менделеева одним из лучших агентов российской разведки

02.12.2020, 6:14, Новости дня

Великий русский ученый Дмитрий Менделеев был одним из наиболее известных агентов российской разведки XIX века, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин отметил, что до формирования российской внешней разведки как отдельной профессиональной структуры к добыванию необходимой информации привлекались люди самого разного рода занятий и профессий, передает РИА «Новости».

«Назову несколько наиболее известных имен: это первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они – кто-то в большей, кто-то в меньшей мере – занимались разведывательной деятельностью – политической и военно-стратегической разведкой», – сказал Нарышкин в интервью журналу «Историк».

До этого агентами отечественной разведки были и другие выдающиеся личности, добавил директор СВР. «Взять хотя бы знаменитое Великое посольство Петра Первого. Участники посольства, находясь в других странах, занимались не только политической, но, можно сказать, уже и научно-технической разведкой, добывая для страны новейшие достижения науки и техники зарубежных государств», – отметил Нарышкин.

Менделеев в свое время добыл информацию, необходимую для организации в РФ безопасного производства бездымного пороха, при использовании которого возрастали дальность и точность стрельбы. Для овладения всеми технологическими нюансами производства в 1890 году Менделеев по заданию российского Военного министерства отправился во Францию. Командировка официально носила чисто научный характер. Во Франции Менделеев использовал свои дружеские связи с местными химиками, чтобы добыть необходимые сведения. Полученная ученым информация впоследствии была использована для организации производства бездымного пороха в России.

В конце января директор СВР раскрыл имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».