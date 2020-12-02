Ракета «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру

02.12.2020, 6:14, Новости дня

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» со спутником Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye 2 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Согласно описанию Arianespace, выводимый космический аппарат Объединенных Арабских Эмиратов предназначен для наблюдения за поверхностью Земли в интересах Вооруженных сил ОАЭ, а также для съемки поверхности Земли в коммерческих целях, передает ТАСС.

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» разработана и производится в РКЦ «Прогресс» в рамках программы «Союз» в Гвианском космическом центре. Это модификация ракеты «Союз-2» этапа 1а, адаптированная к требованиям по эксплуатации в Гвианском космическом центре в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка и другие).

Напомним, 25 октября ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1Б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк. В установленное время навигационный спутник нового поколения «Глонасс-К» достиг расчетной орбиты.