Постпред Украины заявил в ГА ООН о «сговоре» Гитлера и Сталина

02.12.2020, 5:20, Новости дня

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в ходе выступления в Генассамблее международной организации выразил мнение, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал якобы совместно с советским лидером Иосифом Сталиным.

В ходе выступления на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память о жертвах Второй мировой войны Кислица заявил, что «Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война». При этом постоянный представитель Украины при ООН выразил мнение, что «1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии того плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным», передает ТАСС.

Кислица выступил с утверждением, что поляки и украинцы «были среди первых жертв плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские – с Востока маршировали по территории Польши и сегодняшней Западной Украины». Согласно утверждениям украинского постпреда, «советские войска убили тысячи украинцев во время оккупации и еще больше – во время отступления в 1941 году».

В то же время большинство представителей стран, выступивших на заседании, высоко оценили вклад РФ и в целом Советского Союза в победу над фашизмом. «Только русские потеряли в этой войне более 20 млн человек, и народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву российского народа», – отметила представитель Израиля.

Представитель Индии поблагодарил Россию за инициативу принятия резолюции в память о жертвах Второй мировой войны. «Мы благодарны Москве за проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года. Гордимся тем, что наш министр обороны присутствовал на этом параде», – добавил индийский дипломат.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в своем выступлении призывал «вечно чтить память тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы, пал на полях сражений, погиб от ранений, истощения и голода, а также всех замученных до смерти военнопленных и узников концентрационных лагерей». «Никогда не забудем жертву Советского Союза, потерявшего в этой войне на уничтожение 27 миллионов человек, две трети из которых были гражданским населением», – подчеркнул российский дипломат. Он также напомнил, что «цель памятных мероприятий не в том, чтобы увековечить ненависть, а в том, чтобы усвоить уроки истории и, глядя в будущее, совместными силами сохранять и поддерживать мир».

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов выразил сожаление в связи с тем, что правду о главенствующей роли СССР в победе над фашизмом искажают даже политики тех стран, которые в годы войны были освобождены Красной армией ценой больших человеческих потерь.

В свою очередь председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил недоумение и возмущение в связи с обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

Напомним, 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР.

Позже президент РФ Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства.