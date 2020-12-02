СБУ провела обыски в филиале Общественного, задержана менеджер канала

02.12.2020, 3:08, Новости дня

1 декабря Служба безопасности Украины провела обыски в помещении ивано-франковского филиала Общественного, проинформировала пресс-служба вещателя.

Менеджера филиала задержали, по данным Общественного, ей планируют объявить о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В пресс-службе вещателя сообщили, что примут соответствующие меры в отношении виновных, если вина менеджера будет доказана.

“В то же время Общественное ожидает объективного, всестороннего и законного расследования со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию. Важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. Общественному небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное”, – отмечается в релизе.

Пресс-центр СБУ в Facebook проинформировал, что менеджер систематически требовала с подчиненных взятки за ежемесячное назначение премий и надбавок к зарплате. Ее задержали “на горячем”, после очередной взятки, сообщили в СБУ.

https://www.facebook.com/ssu.ivf/posts/3472558292813346