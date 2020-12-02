 

Угрозы из-за решений КСУ, прогресс в развитии цифровых технологий. ЕС обнародовал отчет по выполнению Украиной Соглашения об ассоциациии

02.12.2020, 3:08, Новости дня

1 декабря на сайте Европейской комиссии опубликовали ежегодный отчет по выполнению Украиной Соглашения об ассоциации. 

Как сказано в релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина, несмотря на дестабилизирующие действия со стороны России, конфликт на востоке и пандемию коронавируса, продолжила достигать прогресса на пути реформ. 

“Важно, чтобы политические лидеры продолжали эти усилия по необратимости реформ, особенно в сфере верховенства права. Народ Украины ожидает этого”, – подчеркнул он. 

В ЕС отметили позитивные сдвиги в “ключевых реформах – таких как банковская и земельная”, акцентировали внимание на прогрессе в развитии цифровых технологий, приветствовали реформу децентрализации. 

Также в заявлении положительно оценивается начало работы Высшего антикоррупционного суда и улучшение взаимодействия между Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. 

“Однако в настоящее время количество обвинительных приговоров, вынесенных по результатам расследований коррупционных дел, остается низким. Недавние решения Конституционного Суда Украины (после решения КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства в стране начался конституционный кризис. – “ГОРДОН”) ставят под сомнение достижения страны в борьбе с коррупцией и подтверждают, что энергичная судебная реформа остается жизненно важной”, – подчеркивается в релизе.

С 2014 года Европейский союз совместно с европейскими финансовыми учреждениями организовал выделение на поддержку Украины более €16,5 млрд; ЕС продолжит поддерживать Украину в проведении реформ, добавили в ЕС.

Такие отчеты Еврокомиссия публикует ежегодно. В этом году документ станет основой для Совета ассоциации Украина-ЕС, который пройдет 8 декабря, отмечает “Німецька хвиля”.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Такие отчеты Еврокомиссия публикует ежегодно. В этом году документ станет основой для Совета ассоциации Украина-ЕС, который пройдет 8 декабря, отмечает “Німецька хвиля”. 

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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