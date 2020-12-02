 

Врач-инфекционист Голубовская заразилась коронавирусом – экс-нардеп

02.12.2020, 2:14, Новости дня

Известная украинская врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская заразилась коронавирусом. Об этом экс-нардеп Ольга Червакова написала в Facebook. 

По данным ТСН, вечером 30 ноября Голубовскую госпитализировали. Ее состояние предварительно оценивают как средней тяжести. 

https://www.facebook.com/chervakova/posts/3478180848903915

Голубовской 55 лет. Она окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в Киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.

После начала пандемии коронавирусной инфекции стала членом оперативного штаба по борьбе с COVID-19, она одна из наиболее узнаваемых экспертов-эпидемиологов. В частности, в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман она говорила, что сейчас – самый страшный период за всю ее профессиональную деятельность. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 декабря в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело – 355 172, умерло – 12 548.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11 / В Перу президенту объявили импичмент

19.08 / Посольство США призвало быстро расследовать поджог авто журналистов программы “Схемы”

06.11 / Видео: Президент Байден: хорошо или плохо для России?

29.08 / Глава Минкультуры поручила проверить техсостояние подведомственных учреждений

20.08 / Врио губернатора Иркутской области обсудил с РЖД сохранение лесов Прибайкалья

10.08 / Трамп оценил идею добавить свое лицо к барельефам президентов США на горе Рашмор

29.09 / Посол заявил о сдаче Россией и Белоруссией экзамена на «иную дружбу»

17.07 / Предприниматель Сергей Гришин: конструктивный диалог между Россией и США способствует развитию бизнес-сферы

19.08 / Во Франции станет обязательным ношение масок на рабочем месте

28.08 / В мире от коронавируса выздоровели более 16 млн человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска