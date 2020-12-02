Врач-инфекционист Голубовская заразилась коронавирусом – экс-нардеп

02.12.2020, 2:14, Новости дня

Известная украинская врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская заразилась коронавирусом. Об этом экс-нардеп Ольга Червакова написала в Facebook.

По данным ТСН, вечером 30 ноября Голубовскую госпитализировали. Ее состояние предварительно оценивают как средней тяжести.

https://www.facebook.com/chervakova/posts/3478180848903915

Голубовской 55 лет. Она окончила Киевский медицинский институт (сейчас – Национальный медицинский университет имени Александра Богомольца), училась в интернатуре на кафедре инфекционных болезней.

После окончания вуза работала врачом-инфекционистом в Киевской городской клинической больнице №14. С 1993 года работает на кафедре инфекционных болезней Национального медицинского университета, с 2009-го возглавляет эту кафедру.

После начала пандемии коронавирусной инфекции стала членом оперативного штаба по борьбе с COVID-19, она одна из наиболее узнаваемых экспертов-эпидемиологов. В частности, в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман она говорила, что сейчас – самый страшный период за всю ее профессиональную деятельность.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 декабря в Украине заболело 745 123 человека, выздоровело – 355 172, умерло – 12 548.