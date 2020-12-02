Евросоюз с 2014 года выделил на поддержку Украины более €16,5 млрд – отчет Еврокомиссии

02.12.2020, 2:14, Новости дня

Европейский союз совместно с европейскими финансовыми учреждениями с момента подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году организовал выделение на поддержку Украины более €16,5 млрд.

Об этом говорится в отчете по имплементации соглашения, опубликованном на сайте Европейской комиссии 1 декабря.

Речь идет о различных грантах и кредитах для поддержки реформ в стране, в него входит €1,2 млрд экстренной помощи.

Пакет поддержки для Украины в ЕС назвали беспрецедентным, и подчеркнули, что он превышает €11,175 млрд, обещанных ЕС в 2014 году.

“ЕС продолжит поддерживать Украину в продвижении программы реформ, в полной мере реализовывать и пожинать плоды Соглашения об ассоциации, а также смягчать негативное влияние коронавирусного кризиса”, – сказал комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи, его цитирует сайт Еврокомиссии.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Такие отчеты Еврокомиссия публикует ежегодно. В этом году документ станет основой для Совета ассоциации Украина-ЕС, который пройдет 8 декабря, отмечает “Німецька хвиля”.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль 2020 года соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.