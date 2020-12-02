Число жертв наезда на пешеходов в немецком Трире увеличилось, в прокуратуре говорят, что водитель был пьян

02.12.2020, 1:20, Новости дня

В результате наезда внедорожника на толпу пешеходов в немецком городе Трир выросло до пяти, травмы получили 14 человек. Об этом прокурор Питер Фритцен заявил на брифинге 1 декабря, пишет немецкая газета Bild.

Правоохранители подтвердили: жертвой инцидента стал девятимесячный ребенок, его мать находится в больнице. Кроме того, в результате наезда погибли 73-летняя, 52-летняя и 25-летняя женщины, а также 45-летний мужчина, все они жители Трира.

Прокурор не исключил, что у водителя серебристого Land Rover есть психическое заболевание. В крови у него обнаружили 1,4 промилле алкоголя. Признаков политической подоплеки инцидента правоохранители не заметили, но мотивация 51-летнего мужчины, въехавшего в толпу, по-прежнему неизвестна.

По словам Фритцена, 2 декабря водителю изберут меру пресечения.

Водителя Land Rover задержали через несколько минут после инцидента. Он гражданин Германии. По словам очевидцев, мужчина въехал в топу прохожих со скоростью 70–80 км/час, не сигналил и не пытался остановиться. Инцидент произошел в центре города днем 1 декабря.

Министерство иностранных дел Украины проинформировало, что Генконсульство выясняет, есть ли среди пострадавших украинцы. Тех, кто имеет дополнительную информацию, или нуждается в срочной помощи просят звонить на “горячую линию” Генконсульства во Франкфурте-на-Майне то номеру 0176 23 22 89 51 или на круглосуточную “горячую линию” МИД Украины по телефону +38 044 238 16 57.