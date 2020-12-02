Der Spiegel – Европа задержалась в роли «мячика» — пора стать игроком

02.12.2020, 1:16, Новости дня

Последние четыре года европейцы никак не могут найти своё место в мире, пишет Der Spiegel. Они не знают, стоит им идти за США или выбрать свой путь. При этом обсуждение этого вопроса превратилось в бессмысленную и бессодержательную игру, за которой не стоит никаких конкретных планов. Чтобы найти ответ, Европе нужно не вслепую бросаться американцам на шею, а становиться сильнее в самых разных областях, советует автор статьи. Тогда из «мячика» она превратится в «игрока».



Reuters

Недавний конфликт между президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр по поводу того, должна Европа идти своим путём или вместе с США, стал очередной кульминацией в продолжительной «войне нарративов», пишет Der Spiegel. Больше четырёх лет европейцы ищут своё место в мире, используя при этом звучные, но бессодержательные термины: «стратегическая автономия», «европейский суверенитет», «стратегический суверенитет». Обсуждение этого важного вопроса превратилось в игру «Бинго», в которой красота слова важнее его смысла и возможности практической реализации. «С недавних пор этот конфликт даже приобрёл религиозные черты: того, кто говорит о суверенитете или автономии, называют европейцем, а того, кто этого не делает, — трансатлантистом. Как будто оба этих понятия друг друга взаимоисключают», — отмечает автор статьи.

Остаётся надеяться, что вскоре эта «война терминов» закончится, продолжает издание. Ведь ни за одним из них не cтоит конкретная программа, которая бы позволила Европе защищать свои политические, военные и экономические интересы на мировой арене. А для этого ЕС нужно многое сделать: союзу необходимо набрать «критическую массу» во всех этих сферах, чтобы превратиться «из мячика в игрока». Не в последнюю очередь для этого необходимо самостоятельно обезопасить свои транспортные маршруты, контролировать инвестиции в важные инфраструктурные объекты, наращивать военную силу, чтобы в случае необходимости сдержать противника. Но «нарративная война» мешает европейцам думать о конкретных политических решениях, бюджетах или других инструментах.

Ещё многим европейским политикам мешает тот факт, что для перехода к конкретным действиям нужно отречься от мифа о возрастающей силе национальных государств, пишет автор. На фоне глобального потепления, геополитической нестабильности и пандемии мысль о том, чтобы построить сильное и независимое государство, представляется заманчивой. Но именно эти экзистенциальные вызовы дают понять, что ни одна страна не справится с ними в одиночку: «европейские государства зависят друг от друга, и не только друг от друга, а также от неевропейских игроков».

Для того чтобы добиться успеха, Европе нужно контролировать свои зависимости, например, от сырья, по мере возможностей устранить свои уязвимости, к примеру, в цифровой сфере, а также позиционировать себя так, чтобы не проигрывать в конфликтах с Россией и Китаем. Для этого европейцам нужны инструменты. В цифровой сфере ими могут стать международные стандарты. В сфере безопасности и обороны — традиционные средства, а также улучшенные киберспособности. Всё это сделает Европу игроком, с которым другие захотят сотрудничать, потому что с ним можно чего-то добиться. Другими словам, люди поймут, что лучше не враждовать с ЕС. А самим европейцам не нужно вслепую бросаться американцам на шею. Иногда их отношения будут похожи на отношения партнёров, иногда — конкурентов. Остаётся надеяться, что, когда в Европу приедет новый президент США Джо Байден, ему озвучат конкретные политические предложения, а не красивые термины, заключает автор.