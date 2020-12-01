Власти Германии не нашли террористического мотива в таране пешеходов

01.12.2020, 23:56, Новости дня

Совершивший наезд на людей в немецком Трире подозревается в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений, террористический, политический или религиозный мотивы не установлены, сообщил старший прокурор города Петер Фрицен.

По данным МВД федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в ходе наезда автомобиля на пешеходов в центре Трира погибли четыре человека, 15 пострадали, более 20 человек получили психологическую травму. По словам старшего прокурора Трира, у следствия «пока нет данных о том, что в произошедшем «роль могли играть террористический, политический или религиозный мотивы», передает РИА «Новости».

Фрицен также сообщил, что «подозреваемый – мужчина, ему 51 год, проживает в регионе и является уроженцем Трира», задержанный ранее не судим. «Мы ведем расследование против него по подозрению в покушении на убийство в четырех случаях, а также в нанесении тяжких телесных повреждений по ряду случаев. Мы исходим из того, что он коварно действовал в ходе атаки в центре города, используя автомобиль как оружие», – сообщил старший прокурор. При этом, по его словам, «мотив преступления пока совершенно не ясен».

Ранее во вторник в немецком Трире автомобиль въехал в толпу пешеходов. В полиции утверждают, что угрозы населению нет, однако призывают горожан избегать центра Трира.

Напомним, 29 октября автомобиль протаранил толпу пешеходов в немецком городе Кемпен. Власти Северного Рейна – Вестфалии допустили возможность теракта.