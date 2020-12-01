Ким Чен Ын и его семья привились от COVID-19 экспериментальной китайской вакциной

01.12.2020, 22:38, Новости дня

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын, его семья и высокопоставленные чиновники были привиты экспериментальной китайской вакциной против COVID-19. Об этом 1 декабря пишет Reuters со сылкой на эксперта по вопросам Северной Кореи из аналитического Центра национальных интересов США Гарри Казианиса.

Эксперт сослался на данные источников в японской разведке.

По информации Казианиса, прививки северокорейскому лидеру и его приближенным были сделаны в ноябре. О каком препарате идет речь, не уточняется.

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года.

С июля жители Китая получают экспериментальную вакцину против COVID-19, хотя третья фаза ее клинических испытаний еще продолжается.

26 сентября The New York Times сообщил, что в Китае четыре компании объявили о переходе к финальной стадии тестирования вакцины от COVID-19. Эксперты выразили беспокойство в связи с массовой вакцинацией препаратом, безопасность которого не доказана.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 12 ноября, в мире 48 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 164 компании.