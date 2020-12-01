Звезда «Людей Икс» и «Начала» Эллен Пейдж объявила себя трансгендером

01.12.2020, 22:08, Новости дня

Актриса Эллен Пейдж, сыгравшая в фильмах «Начало», «Джуно», «Академия Амбрелла», «Люди Икс», совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и попросила обращаться к ней по имени Эллиот.

«Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я транс, мои местоимения – он / они, а меня зовут Эллиот», – написала Пейдж в Instagram.

«Мне повезло, что я пишу это. (…) Я выражаю огромную благодарность невероятным людям, которые поддержали меня на этом пути. Я не могу выразить, насколько это замечательно чтобы наконец полюбить того, кем я являюсь, чтобы преследовать свое подлинное «я», – отметила 33-летняя актриса.

Заявление Пейдж приветствовал директор представительства трансгендеров GLAAD Ник Адамс. Он заявил, что «он (Адамс обращается к актрисе в мужском роде – прим. ВЗГЛЯД) подарил зрителям фантастических персонажей на экране». Теперь же, отметил Адамс, Пейдж «будет вдохновлять бесчисленных трансов и квиров», пишет CBS News.

В 2014 году Эллен призналась в нетрадиционной ориентации.

Пейдж родилась 21 февраля 1987 года в канадском Галифаксе. В семье Марты Филпоттс, учительницы, и Денниса Пейджа, графического дизайнера. Начала свою карьеру с участия в многочисленных школьных постановках в возрасте четырех лет. Впервые снялась на камеру в 1997 году в возрасте 10 лет.

Эллен Пейдж известна по ролям в фантастическом триллере Кристофера Нолана «Начало» вместе с Леонардо Ди Каприо, фильмах «Джуно», «Академия Амбрелла», «Люди Икс» и других. В 2007 году она была номинирована на Оскар за роль в фильме «Джуно». И хотя, награду американской киноакадемии актриса не получила, эта роль принесла ей несколько других кинонаград.

В российской «Википедии» Пейдж уже «сменили пол». Ее называют «Эллиотом», «актером» и «номинантом» премии «Оскар».