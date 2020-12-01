В Германии украинку признали лучшей диригенткой 2020 года

01.12.2020, 21:44, Новости дня

Немецкий журнал Oper! 1 декабря объявил лауреатов награды Oper!Awards, посвященной оперному искусству. В номинации “Лучшая диригентка” победила украинка Оксана Линев, сообщается на странице журнала в Facebook.

https://www.facebook.com/OperMagazin/videos/293435822032428/

Диригентка на своей странице в Facebook сообщила, что заслужила “особое внимание” жюри благодаря постановке оперы Бела Бартока “Замок герцога Синяя Борода”.

https://www.facebook.com/oksana.lyniv/posts/3703167299733889

“Неожиданная для меня награда Oper!Awards от ведущих немецких критиков, основанная оперным журналом Oper! Das Magazin. Ею в 20 различных категориях отмечаются музыкальные коллективы, оперные постановки и яркие театральные художники. Сегодня мы все должны были быть в Берлине, но из-за пандемии церемония награждения перенесена в онлайн-формат”, – заявила она.

По информации Deutsche Welle, Германия является ведущей оперной страной мира, ведь у них действует более 80 оперных театров, тогда как в целом на планете их около 560.