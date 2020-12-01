 

По факту угроз украинцам венгерского происхождения открыто уголовное производство – глава Нацполиции

01.12.2020, 21:44, Новости дня

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту разжигания межнациональной вражды из-за угроз украинцам венгерского происхождения. Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал 1 декабря, информирует пресс-служба ведомства. 

“Украина – демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов”, – сказал Клименко. 

Расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, поручено следственному управлению полиции Закарпатской области. За разжигание национальной вражды и ненависти предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения свободы, отметили в полиции. 

Ролик, где мужчина в балаклаве и очках напротив указателя Берегово Закарпатской области и флага “Правого сектора” говорит, что знает каждого, “кто получал паспорта или гранты от мадьяр (самоназвание венгров. – “ГОРДОН”)”, обнародовали в YouTube 29 ноября. Его распространили СМИ Закарпатья, первым обратило внимание на видео венгерскоязычное издание. 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя появление видео, заявил о провокации и не исключил, что организовали ее спецслужбы “враждебного государства”. Украинское государство “будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые наряжаются патриотами и несут угрозу нашим гражданам”, сказал он. 

Инцидент произошел на фоне обострения отношений Украины и Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в день голосования на местных выборах 25 октября призвал венгров, живущих в Закарпатье, поддержать политическую силу КМКС “Партия венгров Украины”. В украинском МИД заявили о прямом вмешательстве во внутренние дела и неуважительном отношении к законам Украины. Перед этим агитацию за КМКС в Закарпатье вел госсекретарь по вопросам национальной политики Янош Арпад Потап, сообщала гражданская сеть “Опора”. Венгрия отрицала, что его визит 19 октября является политическим вмешательством.

Украина 26 октября запретила въезд в страну двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии из-за агитации на местных выборах в Закарпатской области.

21 ноября в Сюртовской объединенной территориальной общине в Закарпатской области местный голова вместе с депутатами после принятия присяги исполнили гимн Венгрии. СБУ начала проверку. 

30 ноября Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из иностранных благотворительных фондов. В СБУ проверяли информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. МИД Венгрии вызвал посла Украины и выразил недовольство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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